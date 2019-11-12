Песков прокомментировал секретность расследования дела Голунова

Следствие имеет право в определенных случаях засекречивать расследование дел, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о деле журналиста Ивана Голунова.

«Вы знаете, что следствие имеет право в определенных случаях засекречивать дела, основываясь на установленных критериях. В остальном я не берусь сейчас комментировать ситуацию, ибо не знаю деталей», – сказал Песков, комментируя то, что все материалы по делу Голунова оказались засекречены.

На просьбу уточнить, согласовывал ли Следственный комитет этот шаг с президентом, представитель Кремля пояснил: «Для этого не требуется согласование президента, в данном случае президент вообще не может вмешиваться в следственные процедуры».

«Его информируют, безусловно», – ответил Песков на вопрос о том, ставят ли в известность главу государства о ходе расследования, передает РИА «Новости».

В понедельник в Басманном суде Москвы следователь заявил, что все материалы уголовного дела о наркотиках, изначально возбужденного против Голунова, содержат государственную тайну.

Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования. После этого два генерала полиции были уволены указом президента Владимира Путина. Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.