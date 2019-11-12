Немецкая Wintershall назвала сроки завершения строительства «Северного потока – 2»

Глава германской Wintershall Dea, одного из европейских партнеров Газпрома по проекту, Марио Мерен сообщил, что «Северный поток – 2» будет завершен до конца этого года.

«Разрешение Дании – это последнее звено, теперь проект имеет все допуски. Если не ошибаюсь, датская часть [составляет] 140 км, то есть для двух веток это 280 км. Я очень уверен, что строительные работы будут завершены в этом году», – сказал Мерен, однако сроки начала прокладки по датскому участку не уточнил, передает ТАСС.

Мерен отметил, что с приближением зимы погодные условия на Балтике становятся более сложными, и заверил, что этот фактор учтен в графике строительства.

Кроме того, стало известно, что Wintershall Dea не получала претензий от регулятора Польши по делу о «Северном потоке – 2».

«Польский регулятор не штрафовал Wintershall Dea. Мы сотрудничали с ними с самого начала процесса, и отвечали на те запросы, которые получали от них», – сказал Мерен.

Напомним, антимонопольный орган Польши в мае обвинил Газпром и пять партнеров по проекту «Северный поток-2» – OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства газопровода и оштрафовал французскую компанию Engie на 40,3 млн евро за отсутствие сотрудничества по делу.

30 октября власти Дании разрешили строительство «Северного потока – 2» в своих водах.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия победила в борьбе за «Северный поток – 2».

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