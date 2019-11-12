В ЦК «Сцена» прокомментировали отмену спектакля по мотивам «Чиполлино»

В центре культуры «Сцена» прокомментировали отказ в показе спектакля по мотивам сказки Джанни Родари «Чиполлино» на фестивале любительских театров в Москве.

Сатирический памфлет по мотивам «Чиполлино» под названием «#Рябчиковжуй #Новыдержитесь», который поставила театральная студия при Московском Лианозовском театре, не был допущен к показу на площадке «Сцены» в рамках театрального фестиваля.

После начала фестиваля директор «Сцены» Анжелика Петрова сообщила, что от спектакля отказались, потому что такое «нельзя показывать на сцене государственного учреждения».

«Вначале утвердили, да, потому что директор доверился новому сотруднику, ну как новому – он уже год отработал», – сказала она, передает ТАСС.