Погребинский объяснил заявление вице-премьера Украины о «лавине зрады»

«Первые лица Украины, и Дмитрий Кулеба в их числе, стараются демонстрировать, что они участвуют в патриотическом угаре. Делают они это для самосохранения», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя слова вице-премьера Дмитрия Кулебы о том, что страна готова к отмене санкций против России, но это вызовет «лавину зрады» (измены).

«Я видел часть выступления Кулебы, где он заявил, что хотел бы, чтобы натовский сапог наступал на землю Донбасса. Человек, который может такой образ использовать – полный стопроцентный кретин», – сказал украинский политолог Михаил Погребинский.

При этом собеседник отметил, что комментировать таких людей очень сложно. «Что он имел в виду под словами «Украина должна получить компенсацию от России»? Какую компенсацию? За что? За то, что Европа снимет санкции? – задается риторическими вопросами эксперт.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна уже пять лет готова к тому, что санкции против России будут сняты. По его словам, если снятие санкций все-таки произойдет, Украина должна получить за такое решение «максимальный уровень компенсации в любой форме». Этот вопрос подлежит обсуждению на российско-украинских переговорах, отметил Кулеба.

При этом он подчеркнул, что если это произойдет, то «лавина «зрады» сойдет однозначно». «Но главное для нас – мы готовы к любому сценарию. И мы понимаем, что это может произойти», – заявил политик в интервью «РБК-Украина». По мнению Кулебы, если санкции будут сняты, это остановит рассуждения о позиции западных стран в отношении Украины. И главная задача украинской дипломатии – быть готовой к данному развитию событий.

«Говоря о «лавине зрады» Кулеба имеет в виду, что будут массовые недовольства на Украине в случае отмены санкций против России. И это, по его мнению, может иметь последствия для отношений Украина – Европа. Ну и что? Это совершенно не означает, что Украина получит какие-то компенсации. «Лавина зрады» – это ощущение, что украинцев предали европейские партнеры, от которых страна все время получает то деньги, то поддержку. А теперь эти партнеры отворачиваются», – пояснил Погребинский выступление Кулебы.

По словам киевского политолога, события всех последних месяцев – то, как относятся к России американский лидер Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон, возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы – все это, конечно, подготовило власти Украины к тому, что санкции могут быть отменены.

«При этом первые лица Украины стараются демонстрировать, что они являются частью вот этого патриотического угара, только без экзальтации. Все эти игры, мол, мы будем делать закон об особом статусе Донбасса – это все маневрирование, чтобы не вызвать у агрессивной части национал-радикального меньшинства такого деревенского протеста», – подчеркнул Погребинский.

Хотя недовольство все равно накапливается, отметил он. «Люди недовольны. Рейтинг президента Зеленского, хоть и понемножку уменьшается, но все равно держится в районе 60%, а вот парламент и исполнительная власть теряют свою популярность. Причем довольно стремительно – за три недели на 10% по нашим данным», – поделился собеседник.

Ранее украинцы из разных стран призвали признать Крым российским. Также представители украинской диаспоры заявили, что Крым в мире все чаще воспринимают как часть России.

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