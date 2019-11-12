У жителя Москвы украли крупную сумму, перевыпустив его SIM-карту

Более 420 тыс. рублей украли неизвестные мошенники с банковской карты жителя Москвы, перевыпустив его SIM-карту, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

«В ОМВД поступило заявление от гражданина 1962 года рождения о том, что ему поступило смс-сообщение о том, что в данный момент происходит замена SIM-карты и с просьбой позвонить по указанному номеру, если замену производит не он. Через некоторое время номер мужчины перестал работать, мужчина позвонил оператору, объяснил ситуацию и ему посоветовали обратиться в ближайший салон связи с письменным заявлением», – передает РИА «Новости» сообщение главка.

Мужчина так и поступил, и ему восстановили его SIM-карту.

«Позднее потерпевшему позвонили из банка и сообщили, что с карты пытались снять 50 тыс. рублей и поинтересовались, не делал ли он какие-либо транзакции. Мужчина ответил отрицательно», – рассказали в полиции.



После этого мужчина проверил баланс и выяснил, что с его банковского счета неизвестные украли 421 тыс. 894 рубля. Полиция проверяет инцидент.

Напомним, 6 ноября руководитель лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Валерий Баулин заявил газете ВЗГЛЯД, что самый популярный вид кибермошенничества в России – вишинг, когда злоумышленник звонит жертве и представляется сотрудником банка или какого-либо ведомства.