Братскую могилу нашли в Приморье на месте Хасанских боев

Члены приморского объединения «АвиаПоиск» совместно с пограничниками впервые за пять лет возобновили работы у озера Хасан. В ходе поиска останков незахороненных советских воинов, пропавших во время боев с японцами в 1938 году, они обнаружили фрагменты человеческих тел и братскую могилу.

«В полосе наступления 40-й стрелковой дивизии у южной и западной частей озера в ходе полевого поиска были обнаружены предметы, относящиеся к периоду боевых действий 1938 года: пустые цинки из-под винтовочных патронов калибра 7,62 х 54 мм, сами патроны, гильзы 45-мм, угольный фильтр от противогаза, индивидуальный стрелковый щиток, траки от танков БТ-5 и Т-26, жесткие ленты японского пулемета тип 92, а также два фрагмента человеческих останков», – сказано в сообщении поисковиков, передает РИА «Новости».

Они предположили, что, судя по характеру повреждений, боец погиб при взрыве.

«Также в одном из сильно заросших и узких распадков на подступе к высоте Заозерной удалось найти ранее не замеченную братскую могилу. Она не ухожена и не отмечена металлическими стрелками со стороны дороги», – сообщает «АвиаПоиск».

Представители объединения отметили, что все военные артефакты и останки лежат на большой глубине, поэтому нужно снять верхний слой грунта, чтобы металлодетекторы подавали более четкий сигнал. «АвиаПоиск» до конца годе планирует расчистить район обнаружения останков и провести разведку на замерзших болотах в северной части озера, где потери от огня японцев понес 95-й стрелковый полк 32-й стрелковой дивизии.

Напомним, военный конфликт между СССР и Японией в районе озера Хасан произошел 29 июля – 11 августа 1938 года, в ходе которого погибли 989 граждан СССР и 2752 были ранены, среди японцев 525 человек погибли, а 913 человек были ранены.

Ранее сообщалось, что массовое захоронение времен геноцида обнаружено в Руанде.