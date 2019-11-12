Зеленскому предсказали провал из-за «любимых друзей»

Украинский телеведущий и миллионер Андрей Пальчевский прокомментировал кадровую политику президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, главу государства погубят «любимые друзья».

Пальчевский отметил, что Зеленский выглядит растерянным, поскольку ставит на ответственные должности своих друзей, передает телеканал «112».

«А еще пара назначений. В первую очередь губят Владимира Зеленского «любимые друзья», – отметил Пальчевский.

По его словам, недовольства народа к президенту также повысились из-за возможного повышения тарифов на газ.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Зеленский недосыпает, часто у него нет времени даже нормально поесть.

Ранее глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский болезненно воспринимает негатив в свой адрес, он устал.

В свою очередь физиогномист Светлана Филатова сравнила мешки под глазами Зеленского и экс-президента Украины Петра Порошенко. По ее словам, выражение лица Зеленского свидетельствует о сильной усталости.

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