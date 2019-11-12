Саудиты назвали российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco назвала себестоимость нефти в России одной из самых высоких в мире.

Как говорится в сообщении компании, нефть российского происхождения обходится в 42 доллара за баррель на суше и 44 доллара за баррель на море. Дороже добыча нефти стоит в Казахстане (на сухопутных и морских проектах), на сухопутных проектах в США, в Анголе и Таиланде (на офшорных проектах), в Азербайджане, Индии и Китае, передает РИА «Новости».

В Саудовской Аравии и Кувейте нефть обходится в 17 долларов за баррель.

Отмечается, что рассчитывалась так называемая безубыточная цена нефти, при которой добыча на проекте является допустимо рентабельной.

Напомним, министр энергетики России Александр Новак назвал справедливой цену нефти 50 долларов за баррель, а про цены выше 100 долларов посоветовал забыть.

В октябре Министерство энергетики разработало проект, согласно которому падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, при этом пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов.