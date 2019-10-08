Минэнерго признало риск падения спроса на нефть

Министерство энергетики разработало проект, согласно которому падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, при этом пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов.

Проект стратегии до 2035 года был представлен 21 сентября на совещании у министра энергетики Александра Новака, пишут «Ведомости».

Отмечается, что крупнейшие мировые компании уже начали подготовку к снижению спроса на нефть и инвестируют в возобновляемые источники энергии. Например, в Норвегии компания Statoil (новое название Equinor) вложила в строительство солнечных ветропарков более 6,4 млрд долларов, а нефтяная компания Saudi Aramco в 2017 году установила первую ветряную турбину на заводе по производству топлива, что помогло сэкономить более 18 тыс. баррелей нефти в год, передает «Коммерсант».

При этом большинство российских компаний пока не планируют вкладывать в альтернативные источники энергии. Так, в стратегии «Роснефти» до 2022 года сказано о развитии нефтегазохимии и не упоминается об альтернативных источниках энергии.

Ранее министр энергетики России Александр Новак назвал справедливой цену нефти 50 долларов за баррель, а про цены выше 100 долларов посоветовал забыть.