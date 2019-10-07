Новак призвал забыть про нефть по 100 долларов за баррель

Минэнерго России считает справедливой цену нефти в 50 долларов за баррель, про цены выше 100 долларов можно забыть, заявил министр энергетики России Александр Новак.

«Все про 100 долларов давно забыли. Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены - 50 долларов. Бюджет в 2019-м (году) у нас сверстан исходя из цены 43-45 долларов за баррель», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters слова Новака.

Он добавил, что в долгосрочной перспективе цены приблизятся к текущим уровням, так как падение добычи в Иране и Венесуэле замещается ростом добычи в США и в ряде других стран.

Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник цены на нефть стабилизируются после того, как стоимость обеих марок сырья по итогам предыдущей недели снизилась более чем на 5% на фоне слабой статистики из Европы и США, которая усилила опасения за перспективы мировой экономики и спроса на сырье.