На Украине заявили о «войне» с Россией из-за Крыма

Украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что страна находится в состоянии войны с Россией, которое может завершиться только после возвращения Крыма.

«Я глубоко убежден, что война с Россией будет длиться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины», – заявил Кулеба в беседе с РБК-Украина. При этом он назвал Крым «оккупированной территорией», отметив, что «война с Россией ведется «политико-экономическим путем», передает «Рен ТВ».

Кроме того, вице-премьер призвал Киев быть готовым к моменту возвращения Крыма в состав Украины.

Ранее Кулеба заявил, что Россия «как государство» является врагом Украины.

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