В Подмосковье обезвредили два десятка мин и снарядов времен ВОВ

Сразу 17 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, в том числе три артиллерийских снаряда, обезвредили взрывотехники поисково-спасательного отряда №22 «Мособлпожспаса» в Рузском районе Московской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«В лесном массиве в районе поселка Дорохово были обнаружены 17 боеприпасов времен войны: десять минометных мин калибром 50 и 82 миллиметра, четыре ручных гранаты РГД-33, два артиллерийских снаряда калибром 45 миллиметров и один снаряд калибром 76 миллиметров», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там добавили, что боеприпасы обезвредили специалисты взрывотехнического поисково-спасательного отряда №22 ГКУ МО «Мособлпожспас».

Напомним, в сентябре 2017 года МЧС России направило в Кабардино-Балкарию самолет Ил-76 с пиротехниками центра «Лидер», которые провели в регионе взрывные работы для восстановления заваленной после схода селя автодороги.