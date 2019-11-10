В ЛНР сбили украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) киевских силовиков, проводивший разведку у села Сокольники Славяносербского района, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

«Подразделения ПВО Народной милиции ЛНР в очередной раз пресекли попытку ведения противником разведки над территорией республики и предстоящую корректировку огня по населенному пункту Сокольники», – передает сообщение НМ ЛНР «Луганский информационный центр».

«Сегодня на пути следования в направлении населенного пункта Сокольники был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат «Фурия», – сообщили в пресс-службе.

Материалы с беспилотника, принадлежащего 14-й бригаде Вооруженных сил Украины, изучаются специалистами.

Провозглашенные Луганская и Донецкая народные республики регулярно заявляют о сбитых беспилотниках украинских силовиков. Так, в середине сентября ополчение ДНР сбило два беспилотника вооруженных сил Украины, корректировавших обстрел.

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