Дочь Калашникова назвала себя «младшей сестрой» АК-47

Одна из дочерей конструктора Михаила Калашникова Елена призналась, что стала в некотором смысле младшей сестрой автомата АК-47.

«Он говорил: «Я приехал в Ижевск с двумя своими изобретениями: автоматом АК-47 и дочерью Нелли (старшая дочь)... Он без конца это говорил уже в зрелости, я как бы стала младшей сестрой этому автомату. Шутка шуткой, но… Когда собирались за столом, он спрашивал: «Дочь, в каком ты классе учишься?». Я думаю, ну что это такое, шутка ли это была? Это он мог и на самом деле спросить, в каком мы классе учимся», – передает ее слова РИА «Новости».

Елена признается, что ее это обижало. При этом дети долгое время не понимали, кем работал отец, и не видели его с его изобретениями.

«Его работа стала для меня тем, что я смогла посмотреть только в 1989 году, когда приехали американцы. Мы ездили на курсы «Выстрел» в Солнечногорск, там проходили стрельбы. Папа стрелял и мне дали. Это было в первый раз. У меня не было никакой начальной военной подготовки нигде: ни в школе, ни в институте. У меня не было прикосновений к оружию, металлу», – рассказывает Елена Михайловна.

По ее словам, она ездила с отцом на встречи с американцами. Это нужно было для того, чтобы Калашников хорошо выглядел на видео, которые они записывали, и для помощи в «организации быта».

«Действительно стреляла я, когда мы поехали в Америку. Там они делали кучу всякого оружия и подзывали меня пострелять. Папа говорил: «Не надо тратить патроны, зачем ты вообще пошла». Он сильно берег их патроны, чтобы я не ввела их в растрату. Я отвечала, что не могу отказаться. Они же зовут: «Лена, иди сюда», – вспоминает дочь оружейника.

Напомним, в этом году отмечается столетие со дня рождения Калашникова. Российским школьникам в честь этого предложили урок по сборке и разборке АК-47 и АК-74.

Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края в многодетной крестьянской семье. Калашников – дважды Герой Социалистического труда, лауреат Сталинской и Ленинской премий. В 2009 году получил звание Героя России. Умер в декабре 2013 года.