Трамп в отличие от Зеленского не задумывался о возвращении на ТВ

Американский президент Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что якобы обсуждал возвращение на ТВ после завершения президентского срока.

О том, что Трамп якобы обсуждал с продюсером шоу «Подмастерье» Марком Барнеттом возможность вести политическое шоу заявил портал Daily Beast.

Хозяин Белого дома выразил надежду, что под «большим шоу» в «фейковых СМИ» подразумевали «пять лет» – в 2020 году Трамп намерен баллотироваться на второй срок, передает РИА «Новости».

Трамп обвинил СМИ во лжи, заявив, что у него «никогда не было такого разговора». Президент США сказал, что «даже нет времени думать об этом».

До того, как возглавить США, Трамп в течение 14 сезонов вел шоу «Подмастерье».

Напомним, Трамп – не единственный глава государства, которому после завершения президентских полномочий прочат работу на ТВ.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский был основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95». После избрания на пост президента он отошел от руководства коллективом, но его бывшие коллеги сообщают, что он уже выразил желание после окончания президентского срока вернуться в «Квартал-95».