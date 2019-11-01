Северокорейский лидер Ким Чен Ын пока не ответил на приглашение посетить празднование 75-летия Победы в Москве.

«Ким Чен Ын приглашен на празднование 9 мая, мы ожидаем ответа», – сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МИДа Игоря Моргулова.

Ранее сообщалось, что Россия пригласила на празднование юбилея Победы британского премьера Бориса Джонсона, лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Сейчас известно, что свое участие в праздновании 75-летия Победы подтвердили 17 зарубежных лидеров.