Началось голосование конкурса «Доброволец России – 2019»

В пятницу началось голосование всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России –2019», одного из проектов платформы «Россия – страна возможностей».

Голосование продлится до 10 ноября на сайте добровольцыроссии.рф, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Победителей специальной номинации «Народнрое признание» объявят на международном форуме добровольцев, который пройдет в Сочи 2-5 декабря.

На рассмотрение зрителей представлены работы и инициативы участников конкурса в категориях «Доброе дело» и «Творческая работа» в возрасте от 8 лет, а также проекты во всех номинациях категории «Социальный проект» в возрасте от 14 до 17 лет и старше 18 лет. По итогам голосования в каждой из категорий будет выбрано по одному победителю (в разделе «Социальный проект» победителей определят в двух возрастных категориях).

Для того, чтобы проголосовать за лучший проект, необходимо зарегистрироваться в единой информационной системе «Добровольцы России» (добровольцыроссии.рф) и выбрать понравившуюся инициативу в разделе «Конкурс». Отдать свой голос каждый пользователь может только за один проект во всех номинациях и возрастных категориях в разделе «Социальный проект», а также за одну работу или инициативу в категориях «Доброе дело» и «Творческая работа».

Победители голосования зрителей получат возможность в следующем году стать участниками акселерационной программы поддержки и сопровождения проектов, зарубежной образовательной стажировки в рамках программы мобильности волонтеров (для участников старше 18 лет), а также получат информационную и консультационную поддержку.

Итоги народного голосования не влияют на результаты всероссийского конкурса «Доброволец России».

Победители основного конкурса будут определены по итогам голосования федерального жюри, которое проходит с 23 октября по 10 ноября. В каждой из номинаций будет выбрано по три лучших инициативы во всех категориях конкурса, а из числа призеров выберут лучшего волонтера 2019 года.

Всероссийский конкурс «Доброволец России» проходит уже в девятый раз и является частью платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс позволяет выявить успешные социальные инициативы для поддержки и тиражирования по всей стране. В этом году грантовый фонд составляет 45 млн рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году. Победители получат средства на реализацию своих инициатив в размере до 2 млн рублей, а также возможность принять участие в партнерских образовательных программах. Награду лучшим волонтерам разных лет трижды вручал президент России Владимир Путин.