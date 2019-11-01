Курды высказались о захвате нефтяных полей в Сирии американцами

Сирийские курды не хотят, чтобы США контролировали нефтяные месторождения в регионе, заявила председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Сирии Ильхам Ахмед.

«Мы не хотим, чтобы американцы контролировали эти (нефтяные) месторождения», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Это просто обсуждение, на месте ничего не происходит», – добавила она, отвечая на вопрос, ведутся ли обсуждения по этому поводу с американской стороной.

По ее словам, сирийские курды готовы объединиться с правительственной армией, но хотят, чтобы сначала произошла реорганизация сирийской армии.

«Мы хотим сесть за стол [переговоров]. Сирийская армия и SDF сходятся во взглядах, однако никогда не сражались вместе против турецкой армии. Таким образом, сирийская армия сейчас контролирует ряд территорий, а курдские силы оставляют свои позиции», – добавила Ахмед.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов. В Пентагоне пригрозили «серьезным ответом» любым претендентам на нефтяные поля в Сирии.

Москва заявила, что Соединенные Штаты пытаются «поживиться» в Сирии.

Минобороны России обвинило Соединенные Штаты в «международном государственном бандитизме», опубликовав доказательства контрабанды нефти из Сирии под охраной военнослужащих США.

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