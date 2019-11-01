Вор в законе задержан в Ульяновской области

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали в Ульяновской области криминального лидера, сообщили в региональном управлении МВД.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 22 отдела Главного управления уголовного розыска МВД России, межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД по Ульяновской области и силовой поддержке Росгвардии региона задержан лидер криминальной среды Ульяновской области», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По сообщению полиции, обладая безоговорочным авторитетом, 39-летний житель Ульяновска с марта 2018 года занимал высшее положение в криминальной иерархии региона, а лица, имеющие более низкий криминальный статус, выполняли его указания и поручения. Задержанный придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи преступной среды, в которой обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории региона.

Как сообщили в региональном СК, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, 19 октября в Красноярском крае сотрудники полиции и бойцы СОБРа задержали «вора в законе» Костю Канского в ходе штурма его дома.