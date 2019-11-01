В Британии российским подлодкам пригрозили противолодочным самолетом

Российские подлодки больше не смогут укрываться у берегов Соединенного Королевства, заявил начальник штаба ВВС Великобритании Майкл Уигстон.

«Этот в корне меняющий расклад сил противолодочный самолет для морского патрулирования способен обнаружить самые современные подводные лодки, которые Россия имеет сейчас на вооружении, и следить за ними. Они должны признать, что им негде спрятаться», – передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph слова Уигстона, прокомментировавшего поставку первого из девяти патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon.

Всего для британских ВВС планируется закупить девять новых противолодочных самолетов нового поколения, на сумму почти 4 млрд долларов.

Напомним, в июле в Сети появилось видео перехвата российскими истребителями американского патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon неподалеку от Крыма.

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