В Кремле отказались комментировать включение ФБК в список иноагентов

В администрации президента России нет позиции по ситуации с включением Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в список некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента, так как это прерогатива Минюста, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У Кремля нет позиции, Кремль не выносит подобных решений, это прерогатива Минюста», – передает его слова ТАСС.

Ранее в среду Минюст включил ФБК Алексея Навального в список НКО-иноагентов. Факт соответствия Фонда признакам некоммерческой организации-иноагента был установлен в ходе проверки главного управления Минюста России по Москве.

В начале августа счета ФБК и штабов блогера Алексея Навального были заблокированы, после чего он улетел из России.