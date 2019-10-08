СК начал проверку кладбища с незакопанными могилами в Барнауле

СК инициировал проверку кладбища в Барнауле, где несколько дней оставались открытыми несколько могил, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

«Доследственная проверка начата после сообщения в СМИ о том, что на городском кладбище Барнаула несколько дней не могут закопать могилы людей, не имеющих родственников. Следователям предстоит изучить факты, изложенные в сообщении, а также дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за захоронение граждан, в частности, оценить нет ли в их действиях признаков халатности», – передает «Российская газета» слова Рязанцевой.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Администрация Барнаула также начала служебную проверку, чтобы найти виновных в том, что девять могил на Власихинском сельском кладбище не были закопаны несколько дней. Сейчас захоронения приведены в порядок, сообщили в мэрии.

«По факту публикации информации об обнаружении на территории Власихинского сельского кладбища незакопанных могил умерших (погибших), не имеющих супруга, родственников, либо законного представителя умершего (безродных), комитетом по управлению муниципальной собственностью города Барнаула 7 октября проведена выездная проверка. Сейчас проводится служебная проверка – по ее результатам виновные в ситуации будут привлечены к ответственности, в каком формате – будет понятно после проверки: есть дисциплинарная, административная и так далее», – передает ТАСС сообщение мэрии Барнаула.

Там добавили, что в ходе поверки было установлено, что со 2 по 7 октября катафальный транспорт доставил на кладбище девять тел умерших. Могилы были подготовлены, но из-за поломки трактора их закопали вручную на 50 сантиметров. То есть, как поясняют в мэрии, не были предприняты меры по захоронению в рамках гарантированного перечня услуг по погребению безродных.

По словам председателя комитета по управлению муниципальной собственностью города Светланы Фоминых, администрация кладбища не информировала о проблемах, возникших с захоронениями из-за поломки техники.

«Как только была получена информация о факте ненадлежащего захоронения, руководители комитета выехали на место, одновременно МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула» направила трактор на сельское кладбище. Оперативно были приняты меры по приведению могил в надлежащее состояние, в течении часа эти работы были выполнены. С руководителей похоронной службы города и кладбища взяты объяснительные», – рассказала Фоминых.