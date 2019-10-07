Лавров проведет встречу с курдами в Ираке

Глава МИД России Сергей Лавров проведет встречу с руководством Курдского автономного района Ирака Эрбиль.

Лавров прибыл в Эрбиль из Багдада, передает ТАСС. До этого Лавров провел встречу с руководством Ирака.

Напомним, Лавров по итогам переговоров с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом подтвердил, что Россия намерена реализовать существующие контракты по поставке продукции военного назначения в Ирак.

В понедельник Лавров прибыл с первым за последние пять лет визитом в Ирак. Правительственный борт приземлился в Багдаде, где с начала прошлой недели продолжаются протесты, вызванные недовольством населения социальными проблемами.