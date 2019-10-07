На Кипре разгорелся скандал после конфликта россиянки с местными жителями

На Кипре три местных жительницы атаковали россиянку Светлану Зайцеву, которая помешала им скрыться с парковки, где те повредили автомобиль инвалида. После случившегося на острове разгорелся скандал, а эта новость стала главной в местных СМИ.

«Я увидела, как машина в Ларнаке на паркинге сдавала задним ходом и врезалась в припаркованную машину. Машина постояла немного и затем попыталась уехать. Я побежала за машиной, размахивая руками. Только после этого машина остановилась. Из машины вышли три греко-киприотки и начали меня обзывать, три раза меня толкнули, один раз плюнули мне в лицо», – рассказала Зайцева, передает РИА «Новости».

Женщины хотели, чтобы Зайцева ушла и не стала ждать полицию, однако она все же не дала им скрыться с места преступления и дождалась парковщика, который не выпустил их с паркинга.

Киприоток задержали полицейские, те обвинили россиянку в том, что она якобы незаконно снимала происходящее на видео.

Вице-президент партии «Эго о политис» («Я гражданин») Иван Михневич заявил, что многие просто не поверили, что на Кипре возможно такое проявление ксенофобии.

«Это дело открыла и инициировала сама полиция... Это то, с чем многие из иностранцев, не только русскоязычных, но и румын, болгар и так далее, встречаются. Это бывает то и дело. Но данный случай – это не просто ксенофобия, это немыслимый в 21-м веке расизм, немыслимый ни для России, ни для Соединенных Штатов, ни для Евросоюза в целом. В обществе этот случай вызвал резонанс. Никто не верил, что подобное возможно. Общественные, политические деятели давали по этому поводу комментарии, извинялись», – сообщил он.

Он также выразил уверенность, что иск против россиянки будет отклонен. «Полиция не высказывала претензий. Законы Евросоюза не говорят, что такого рода съемка является незаконной», – заметил Михневич.

Организация по борьбе с расизмом и дискриминацией KISA заявила, что этот инцидент – «серьезное расистское преступление».

«Молодец женщина, которая противостояла им с силой и решимостью. Мы уверены, что она была напугана, но она не отступила перед лицом этих злобных расистов, их угроз, криков, уничижительных и расистских комментариев», – сообщили в KISA.

В ноябре 2018 года российскую туристку Ирину Широбокову отправили в тюрьму на Кипре после попытки проникнуть в северную часть острова.