Арашукова-старшего уволили из «Газпром межрегионгаза»

Рауль Арашуков, работавший советником гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз», был уволен за прогул и непринятие мер по предотвращению конфликта интересов, заявил гендиректор «Газпром межрегионгаза» Вадим Густов.

«Трудовые отношения с Раулем Арашуковым были прекращены в начале года в соответствии с положениями Трудового кодекса. Это однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей – прогул (подпункт «а» пункта 6 части первой статьи 81 ТКРФ) и непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя (пункт 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ)», – передает «Интерфакс» слова Густова.

«Я его не застал, но хочу сказать, что компания оказывает всяческое содействие правоохранительным органам для того, чтобы разобраться в этом деле», – добавил он.

Напомним, в конце января 32-летнего Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации, обвинив в убийствах и участии в организованном преступном сообществе. Также был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 млрд рублей у Газпрома. В мае Арашуков-младший был лишен статуса сенатора.