В ФБР ответили на вопрос о задержании депутата Юмашевой

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказывается комментировать ситуацию с задержанием для допроса в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой.

«У нас нет комментариев [по данной ситуации]», – ответил ТАСС представитель ФБР на просьбу пояснить причины задержания Юмашевой.

Напомним, Юмашеву, прибывшую в США для участия в российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс», в течение часа допрашивало ФБР.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал циничной провокацией допрос, а председатель комитета Совфеда по иностранным делам Константин Косачев назвал ситуацию с Юмашевой «безобразной историей».

Сенатор Франц Клинцевич в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что это оскорбление России.

Москва заявила Вашингтону решительный протест в связи с действиями в отношении Юмашевой.

Газета ВЗГЛЯД назвала три вывода для Москвы из оскорбительного допроса Юмашевой в США.