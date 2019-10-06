Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе

Съемочная группа мультимедийного информационного центра «Известия» попала под обстрел в районе поселка Коминтерново в Донецкой народной республике (ДНР).

В сообщении «Известий» говорится, что корреспондент Алексей Полторанин и оператор Андрей Перфильев просидели в подвале полтора часа. Никто из них не пострадал.

Журналисты отправились в Коминтерново снимать последствия ночного обстрела в сопровождении народной милиции ДНР – поселок находится на линии разграничения. Новый обстрел начался в процессе съемок.

«Украинские военные начали обстреливать центральную улицу поселка из БМП-2. В момент обстрелов мы находились вблизи дороги, сразу начали искать укрытие», – сообщил Полторанин.

Место обстрела корреспондент и оператор смогли покинуть на автомобиле по проселочным дорогам.

Журналисты работают в Донбассе с риском для жизни, они регулярно оказываются под обстрелами ВСУ.

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