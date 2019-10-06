Украинские силовики обстреляли детский сад в Донецке

Подразделения ВСУ обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, повредив пять домов и здание детсада, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в СЦКК.

«Сегодня вооруженные формирования Украины открыли огонь по Старомихайловке. В результате данного обстрела повреждено остекление окон на втором этаже детского сада № 48 «Пчелка», – передает слова представителя ДНР РИА «Новости».

Повреждены также пять домов.

Обстрел вели из БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее на этой неделе украинские силовики обстреляли школу на территории ЛНР.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД