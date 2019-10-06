Турецкие СМИ удивились русскому слову из 32 букв

Турецкое издание Medya Gunlugu составило топ наиболее труднопроизносимых слов русского языка.

Автор статьи отмечает, что эти слова представляют интерес для тех, кто считает, что «освоил» русский язык, «который принадлежит к совершенно другой языковой семье и отличается совершенно иной артикуляцией», передает РИА «Новости».

Так, в список вошли длинные слова, содержащие от 19 до 32 букв: рентгеноэлектрокардиографический, частнопредпринимательский, субстанционализирующийся, человеконенавистничество, переосвидетельствоваться, сельскохозяйственно-машиностроительный, высокопревосходительство и достопримечательность.

Издание добавляет, что последнее слово из списка туристам приходится использовать гораздо чаще других, когда они приезжают в Россию.