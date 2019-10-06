«Нива» столкнулась с двумя КамАЗами под Самарой

Жертвами столкновения «Нивы» с двумя КамАЗами стали три человека, сообщает главк МВД по Самарской области.

Вечером на трассе «Самара – Ульяновск» «Нива» выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с первым КамАЗом. Ударом «Ниву» отбросило на прежнюю полосу, где она столкнулась с еще одним КамАЗом, передает РИА «Новости».

Все погибшие находились в «Ниве», передает «Интерфакс».