К зданию МИДа в Москве приехали пожарные и скорая помощь

В связи с задымлением в здании МИД России на Смоленской площади в Москве на место прибыли пожарные и скорая помощь, сообщают СМИ.

По словам очевидцев задымление произошло в подвале здания при ремонтных работах, передает Пятый канал.

Сообщается, что одного из рабочих увезли в больницу, так как он надышался дымом.

К зданию приехали пожарные и машины скорой помощи, передает РЕН ТВ.

По данным Telegram-канала Mash, «открытого огня нет», задымление произошло в вентиляционной шахте.

В ГУ МЧС по Москве подтвердили, что «подразделения прибыли на место, проверяют информацию о возгорании». Как заявили в главке, «по внешним признакам пожара нет», передает РИА «Новости».

В самом министерстве иностранных дел сообщили, что задымление произошло «в одном из флигелей здания».