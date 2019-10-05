МЭР указало на источник риска стагнации экономики России

Российская экономика продемонстрирует стагнацию, если темпы роста мировой экономики снизятся ниже уровня 2%, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2020-2022 годы, подготовленном Минэкономразвития.

В документе, который внесен в Госдуму вместе с проектом бюджета, говорится, что замедление темпов роста мировой экономики (снижение уровня ниже 2%) является «ключевым риском социально-экономического развития России», передает ТАСС.

По оценке МЭР, действующая макроэкономическая политика позволяет избежать падения ВВП России в реальном выражении, если мировой экономический рост замедлится до 2%, а цены на нефть снизятся до 40 долларов за баррель. При этом, согласно прогнозу ведомства, более значительное снижение темпов роста мировой экономики и «вхождением в рецессию ключевых мировых экономик (США и стран Евросоюза)» может стать причиной стагнации экономики России.

В Минэкономразвития добавили, что российская экономика сможет «достаточно быстро вернуться к росту» при «стабильной ситуации в мировой экономике и отсутствии ухудшений накопленный запас резервов», а также благодаря укреплению внешнеэкономических связей с Индией и Китаем.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что инфляция в России будет снижаться быстрее прогнозов ведомства.