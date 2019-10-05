Помпео не предоставил в срок требуемые конгрессменами документы по Украине

Госсекретарь США Майк Помпео не предоставил комитетам палаты представителей документы по Украине и президенту Дональду Трампу в установленный срок, это может быть рассмотрено как препятствие расследованию в рамках процедуры импичмента, сообщают американские СМИ.

Телеканал CNN со ссылкой на представителя комитета палаты представителей по иностранным делам сообщает, что «госсекретарь Помпео не смог уложиться в установленный срок, отведенный для предоставления документов, затребованных в повестке», передает РИА «Новости».

«Государственный департамент связался с комитетами по этому вопросу, и мы надеемся на оперативное сотрудничество со стороны ведомства», – добавил представитель комитета.

Ранее три комитета палаты представителей США в рамках процедуры импичмента Трампа запросили у Помпео документы по Украине.

Конгрессмены предупредили его, что эти документы запрашиваются в рамках процедуры импичмента и отказ предоставить их станет «свидетельством препятствия расследованию».

До этого конгрессмен-демократ Элиот Энгел объявил шантаж Зеленского со стороны Трампа доказанным.

Напомним, СМИ опубликовали смс-переписку дипломатов США, которые пытались убедить Киев провести расследование в отношении газовой компании Burisma Group, в состав совета директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о попытке демократов отстранить Трампа от власти.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД