Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер высказал опасения в связи с присутствием России, Китая и Ирана в Латинской Америке.

«Они там. Они присутствуют», – приводит его слова ТАСС.

Фоллер заявил, что Россия, Китай и Иран продвигают в Латинской Америке «собственные национальные интересы», причем якобы делают это «способами, которые на 100% противоречат долгосрочной стабильности в регионе».

Он уверен, что Москва стремится не только «сохранить свои традиционные альянсы», но и не упускает ни одной возможности «выставить США в невыгодном свете» перед латиноамериканскими государствами.

Фоллер заявил о российских военных поставках в регион на «миллиарды долларов». По его словам, в Венесуэле присутствуют «сотни россиян», которые обслуживают военную технику. Иногда в своем выступлении он называл их «российскими наемниками». Никаких доказательств Фоллер не предоставил.

Фоллер указал, что Китай – «торговый партнер номер один» для США, Бразилии, Южной Америки.

Он счел правильным подчеркнуть конкуренцию с Китаем в стратегии национальной обороны США. От того, выйдет ли «эта конкуренция из-под контроля» зависит будущее Земли, заявил Фоллер. Он добавил, что на данный момент «конкуренция остра», а в области «ценностей и влияния граничит с конфликтом».

Фоллер напомнил, что новые доктрины обеспечения национальной обороны и безопасности США говорят о новом этапе конкуренции великих держав. Для США стратегическими конкурентами стали Россия и Китай.

В пятницу премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в странах Латинской Америки США обкатывают принципы нелегитимных переворотов и смены правительств.

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