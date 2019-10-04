Медведев обвинил США в «обкатке» новой модели переворотов

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в странах Латинской Америки, в том числе на Кубе, сейчас идет обкатка принципов нелегитимных переворотов и смены правительств.

«Сейчас в вашем регионе фактически происходит обкатка новой модели всякого рода вмешательств в дела суверенных государств, попыток нелегитимных переворотов и смены режимов. Причем, в данном случае США действуют не только с помощью мягких сил, как принято говорить в международных делах», – сказал Медведев во время выступления перед студентами Гаванского университета, передает РИА «Новости».

Премьер уточнил, что таким образом США добиваются смены правительств, «суют свой нос в любые дела, любые решения» других стран, выделяют деньги на дестабилизацию.

Ранее Медведев в Гаване передал мавзолею неизвестного борца за независимость Кубы государственный флаг России.