«Приказ» не брать на работу уволившихся из онкоцентра имени Блохина врачей опровергли

Министерство здравоохранения России и Национальный медицинский исследовательский центр имени Блохина опровергли сообщение о якобы существующем указании не устраивать на работу в другие клиники ушедших из НИИ детской онкологии и гематологии врачей.

Замдиректора НИИ Максим Рыков сообщил РИА «Новости», такую информацию нельзя подтвердить, «она непроверенная». «Но так нам говорили коллеги из других медицинских организаций. За достоверность я, конечно, не могу ручаться», – сказал он. «Но, собственно, так нам сказали на условиях анонимности некоторые люди в частных беседах», – добавил Рыков.

Минздрав категорически опроверг эти сведения. «Подобных указаний от Минздрава не было и быть не могло», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В онкоцентре также заявили, что ничего про подобные указания не слышали, добавив, что Рыков находится на больничном.

Заявление об увольнении Рыкова, как добавил сам врач, еще не подписано.

В понедельник сообщалось, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае. В качестве одной из причин назвалась ситуация с зарплатами. Позднее в пресс-службе центра сообщили, что четыре заявления об увольнении подписаны.

Между тем руководство центра назвало зарплаты врачей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о конфликте в онкоцентре Блохина.