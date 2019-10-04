В Кремле заявили о неослабевающей медиаатаке со стороны США

Медийная атака со стороны Соединенных Штатов на остальной мир ведется в постоянном режиме и не ослабевает, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Кремль не фиксирует [усиления медиаатаки со стороны США]», – отметил представитель Кремля, уточнив, что «атака не ослабевает, ведется постоянно», передает ТАСС.

Напомним, Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало в Facebook пост на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам. При этом в публикации было допущено сразу несколько орфографических и пунктуационных ошибок.

Главный редактор телеканала RT и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян отметила, что такие ошибки свидетельствуют об «очень плохом образовании при очень большом самомнении», что и становится причиной всех проблем в отношениях России с Америкой.

Сенатор Олег Морозов заявил газете ВЗГЛЯД, что наличие таких рекламных постов от ФБР «попахивает политической паранойей».

Газета ВЗГЛЯД анализировала, на кого рассчитана столь прямолинейная вербовка и каким может быть противодействие.

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