Хакеры взломали телефоны высокопоставленных чиновников минимум из 20 стран-союзников США

Из-за уязвимости приложения WhatsApp хакеры взломали смартфоны высокопоставленных чиновников из минимум 20 государств-союзников США, сообщает Reuters.

В частности речь идет о гражданах США, ОАЭ, Бахрейна, Мексики, Пакистана и Индии, передает «Коммерсант».

Раннее хакеры получили секретные данные об американском бомбардировщике-истребителе F-35 через приложение для знакомств Tinder.