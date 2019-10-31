Поисковики заявили о готовности присоединиться к работам на захоронении Ейского детского дома

Участники «Поискового движения России» готовы присоединиться к работам на месте массового захоронения воспитанников Ейского детского дома, убитых в 1942 году фашистскими захватчиками, об этом сообщила секретарь организации, председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева.

Уголовное дело по статье 357 УК (геноцид) возбуждено Главным следственным управлением СК России по результатам изучения рассекреченных и представленных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома.

Дети были эвакуированы в город из Симферополя в начале войны. В 1942 году, когда Ейск был оккупирован, к дому, где жили дети, подъехали несколько грузовиков с военнослужащими Вермахта за рулем, насильственно погрузили ребят и вывезли на окраину, где дети были убиты и захоронены.

Цунаева отметила, что поисковики готовы присоединиться к работам на месте захоронения воспитанников детского дома, если такая необходимость будет, сообщается в пресс-релизе «Поискового движения России».

«Активисты поискового движения уже имеют опыт подобных работ на месте захоронения мирных жителей – это часть нашего проекта «Без срока давности» и наш гражданский долг. В течение нескольких месяцев совместно с сотрудниками Следственного комитета России мы работали на месте захоронения 2600 человек, убитых близ деревни Жестяная горка Новгородской области военнослужащими Вермахта и латышскими полицейскими батальонами», – сказала Цунаева.

Она подчеркнула, что возбуждение уголовного дела в отношении убийц детей-инвалидов в Ейске – это знак того, что дела и имена исполнителей этого бесчеловечного преступления не будут забыты, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.