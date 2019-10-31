Нигерия захотела восстановить «советский» завод с помощью российской компании

Власти Нигерии совместно с российской компанией запланировали запустить крупнейший промышленный объект, построенный в стране во времена сотрудничества с Советским Союзом, пишут СМИ.

Строительство сталепрокатного комплекса Ajaokuta Steel было начато советским предприятием «Тяжпромэкспортом», завод почти построили, но его не удалось ввести в эксплуатацию, передает «Интерфакс».

Предварительные договоренности о сотрудничестве по восстановлению завода были достигнуты на президентов России и Нигерии в ходе форума «Россия – Африка».

«Мы все-таки осознали, что лучше вернуться к тем людям, которые стояли у истоков проекта», – заявил в прессе министр развития горнодобывающей и сталелитейной промышленности Нигерии Оламилекан Адегбите.

Восстановлением завода займется российский проектировщик «Метпром». Уже был проведен аудит объекта, по оценкам компании, реализация проекта займет 2,5 года. Инвестиции в реконструкцию завода оцениваются в 1 млрд долларов.