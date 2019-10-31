Россия и Турция вступили в переговоры по захваченным в плен сирийским военным

Минобороны Турции сообщило, что Анкара обсуждает с Москвой передачу захваченных ею в плен сирийских военных.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не слышал подтверждения сведений СМИ о прямых столкновениях ВС Турции и Сирии.