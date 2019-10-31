Кличко собрался вернуться на ринг ради рекорда Формана

Украинский боксер Владимир Кличко, завершивший профессиональную карьеру в 2017 году, заявил, что может вернуться на ринг, чтобы побить рекорд легендарного Джорджа Формана и стать самым возрастным обладателем чемпионского пояса в истории, пишут СМИ.

«Я рассматриваю вариант с возвращением в бокс. Но я не хочу возвращаться, чтобы просто сломать кому-то челюсть. Я хочу побить рекорд», – передает Daily Mail слова Кличко.

Украинец напомнил, что американский боксер Джордж Форман стал чемпионом мира в тяжелом весе в 45 лет.

Напомним, в октябре 2017 года знаменитый боксер Джордж Форман в Twitter бросил вызов актеру и мастеру айкидо Стивену Сигалу.