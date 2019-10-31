В Новой Зеландии запретили видеоигру о расстрелах в мечетях

Власти Новой Зеландии запретили видеоигру по мотивам теракта в Крайстчерче, когда при расстреле в мечетях погибли 50 человек, сообщило управление по классификации фильмов и литературных произведений страны.

Управление отмечает, что игра «Shitposter», идеализирующая новозеландского стрелка Брентона Тарранта и его действия 15 марта в Крайстчерче, «классифицируется как нежелательная», передает ТАСС.

«Создатели этой игры намеревались произвести и продать игру, которая помещает игрока на место террориста-убийцы, и любой, кто не является белым гетеросексуальным мужчиной, для него становится целью», – сказано в заявлении главы управления Дэвида Шенкса, который подчеркнул, что создатели игры «заинтересованы в поддержке и прославлении экстремистских атак».

Кроме того, управление также запретило видеоматериалы, распространенные террористом, убившим двух человек в немецком Галле. «Эти публикации пропагандируют убийства и терроризм и не служат никакой позитивной цели. <...> Они явно направлены на то, чтобы учить и подталкивать других людей к совершению подобных преступлений против невинных людей», – пояснил Шенкс.

В управлении отметили, что любое использование и распространение нежелательного контента является преступлением и может повлечь уголовное преследование.

Напомним, в марте 2019 года в новозеландском городе Крайстчерч произошел теракт. В результате нападения на две мечети тогда погибли 50 человек, еще столько же пострадали. Нападавшие транслировали происходящее в Сети, а перед этим опубликовали националистический манифест.

Кроме того, в октябре текущего года в результате стрельбы около синагоги в Галле погибло минимум два человека. Сообщалось, что неизвестные открыли огонь из автомата, бросили гранату на кладбище и скрылись на автомобиле.