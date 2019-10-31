Время ухода за ребенком предложили засчитывать в стаж безработным женщинам

Время, проведенное неработающими женщинами в уходе за ребенком, нужно засчитывать в трудовой стаж, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Совершенно справедливо, что, даже если женщина не работала ни одного дня, но она родила ребенка и занимается этим общественно-полезным трудом, личным трудом, то, конечно, ей тоже должно для пенсии идти в трудовой стаж это время», – передает ТАСС слова Москальковой в эфире программы «Утро России» телеканала «Россия 1», комментируя вопрос включения отпуска по уходу за ребенком в трудовой стаж.

Она добавила, что эта инициатива должна касаться всех женщин, которые ухаживают за детьми.

«Мы говорим и о декретном отпуске в отношении работающей женщины, за которой сохраняется место работы», – подчеркнула омбудсмен.

По ее словам, предложение будет поддержано.

«Конечно, это несправедливо, и на это обратили внимание не только я, но и многие прогрессивные граждане нашей России. Самое главное, что эта инициатива находит положительное обсуждение и поддержку и председателя правительства, об этом говорил патриарх», – сказала Москалькова.

Напомним, ранее в октябре Министерство труда подготовило поправки в законы о социальном страховании и пособиях на детей, согласно которым пособие по уходу за ребенком до полутора лет будет получать тот, кто фактически ухаживает за ним.

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