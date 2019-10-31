Собственников начнут уведомлять о попытках заочных сделок с их недвижимостью

Владельцы недвижимости с 1 ноября будут получать уведомления о поступлении документов для регистрации перехода или прекращения права собственности, которые были заверены электронной подписью.

«В связи с поправками в федеральный закон с 1 ноября 2019 года собственников недвижимости уведомят о поступлении в регистрирующий орган электронных документов для регистрации перехода или прекращения права собственности. Благодаря этому собственник сможет своевременно выявить попытки незаконного присвоения принадлежащего ему недвижимого имущества. Уведомления будут направляться на электронные адреса, предоставленные гражданами для обратной связи», – сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты, передает ТАСС.

Замглавы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин отметил, что запрет на заключение электронных сделок без специальной отметки в ЕГРН позволяет автоматически отклонить электронные документы на отчуждение права, даже если их подало доверенное лицо владельца недвижимости.

Напомним, закон о защите собственников недвижимости от мошенничества при заочных сделках с использованием электронной подписи вступил в силу в России 13 августа 2019 года. Теперь, если гражданин намерен разрешить сделки с электронной подписью, ему необходимо подать заявление в бумажной форме в Росреестр.

Однако законом предусмотрены и случаи, когда электронные сделки могут совершаться без специальной разрешительной отметки в ЕГРН. Так, внесение такой отметки не требуется, если электронная подпись выдана Федеральной кадастровой палатой Росреестра, при проведении сделок с участием нотариусов и органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде.

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