Потерявшему недвижимость из-за цифровой подписи москвичу вернули квартиру

Бабушкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Романа Салтовского о признании недействительным договора дарения на его квартиру, удостоверенного его цифровой подписью.

«Суд только что закончился. Квартиру мне вернули», – сообщил Салтовский ТАСС.

Весной мужчина случайно выяснил, что у квартиры в Бабушкинском районе столицы, которая принадлежит ему, сменился собственник. В ходе разбирательств выяснилось, что собственник недвижимости сменился по договору дарения, который был составлен в простой письменной форме, подан сторонами сделки в электронном виде и удостоверен их электронными подписями.

Салтовский утверждал, что электронную подпись он не оформлял, квартиру он якобы по документам подарил жителю Уфы, который был признан ответчиком по делу.

«На суде ответчик иск признал, подтвердил изложенные в нем факты, ссылаясь на то, что никакого отношения к договору дарения не имеет, никогда его не подписывал, не имел электронной подписи», – рассказал адвокат истца Сергей Доценко.

При этом судом был отменен сам факт сделки. Следствие продолжит расследовать то, как именно был заключен договор между незнакомыми людьми, не имеющими цифровых подписей.

По словам адвоката, еще до подачи иска об отмене сделки по факту мошеннических действий с недвижимостью, было заведено уголовное дело на основании заявления, поданного Салтовским. Информации о ходе следствия пока нет.

Ранее в Москве были задержаны мошенники, которые оставили без квартир больше 100 жителей столицы.