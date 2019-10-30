Аргентина захотела занять место России в поставках пшеницы Вьетнаму

Вьетнам может покупать аргентинскую пшеницу после приостановки Россельхознадзором выдачи сертификатов российским экспортерам, заявил глава палаты сельхозэкспортеров Аргентины Густаво Идигорас.

Россельхознадзор приостановил выдачу фитосанитарных сертификатов по просьбе Вьетнама, передает РИА «Новости».

Сейчас Россельхознадзор и Вьетнам обсуждают условия возобновления выдачи сертификатов.

По словам Идигораса, его страна поставляет Вьетнаму 800 тыс. тонн пшеницы в год, но может нарастить экспорт до 2 млн тонн.

Как сообщала Аргентина, в 2019–2020 годах ожидается рекордный урожай в 21 млн тонн (рост на 8% по сравнению с предыдущим сезоном).