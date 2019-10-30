Солдата элитного британского полка голым окунули в бак с навозом и крысами

В Сети появилось видео, на котором во время посвящения голого солдата из элитного полка Дворцовой кавалерии Blues and Royals, где ранее служили принцы Уильям и Гарри, заставляют окунуться в бак с лошадиным навозом, бензином и крысами.

Новичок полка погрузился в бак дважды под смех и крики однополчан. По данным источников, все участники «церемонии» понесли наказание, делиться видео им запретили, сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на Daily Mail.

Перед тем, как выбраться, солдат с трудом сдержал рвотные позывы.

В завершение церемонии, которую провели у Букингемского дворца, один из 12 наблюдающих офицеров облил посвященного новичка ледяной водой из брандспойта.

Источники утверждают, что сцена произошла во дворе Найтбриджских казарм Гайд-парка возле Букингемского дворца. Там готовят к парадам лошадей. Съемки велись тайно. Утверждается, что таким образом новичков посвящают в солдаты полка, однако обычно съемки церемонии не ведутся. На этот раз запись попала к командиру, который назначил всем участникам наряды вне очереди. Также им было строжайше велено не распространять запись.

Источник британского издания заявил, что боялся публиковать видео. Также он рассказал о своем обряде посвящения.

«В баке бывает разное. Когда пришлось нырять мне, там была смесь бензина и масла, дохлятина и дерьмо. Когда я залез, они захлопнули крышку и хорошенько все побултыхали. Когда вылазишь, тебя поливают из шланга, чтобы можно было загнать по новой, не испачкавшись», – заявил он.