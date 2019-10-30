Российский онколог заявил о невозможности победить рак

Победить рак невозможно, однако его можно контролировать, чтобы больной «жил долго и счастливо», заявил завкафедрой онкологии и гематологии Российского национального исследовательского медицинского университета Пирогова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Сергей Румянцев.

«Победить рак невозможно. Хотя и есть пример искоренения черной оспы. Но как можно победить инфекцию? Ее можно только контролировать. Так же и рак. Задача в том, чтобы позволить больному жить долго и счастливо. Он все равно потом может погибнуть от рака, но если заболевший прожил 20–30 лет полноценной жизни, то думаю, что это можно назвать победой. К сожалению, пока сегодня таких случаев не большинство при злокачественных образованиях, но развитие технологий стремительно, и это позволяет надеяться на успех», – отметил врач в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

По его словам, важно выявлять и лечить болезнь на ранних стадиях, что можно сделать при помощи современных технологий.

«Поиск вариантов раннего выявления опухоли – это принципиально важная вещь, особенно для рака легких. Очень много таких опухолей выявляется сегодня в запущенной стадии, когда зачастую сделать уже ничего нельзя. Они могли бы быть излечены существующими способами терапии, но на более ранних стадиях. Поэтому любые возможности выявить, заподозрить и сформировать группу риска для углубленного обследования очень важны», – подчеркнул Румянцев.

Он также отметил малое влияние вредной пищи, образа жизни и экологии на развитие онкологических заболеваний. По словам врача, «причина возникновения (заболевания, прим. ВЗГЛЯД) связана с совпадением в одной точке нескольких условий».

Ранее нейрохирург назвал симптомы, которые могут свидетельствовать о раке мозга.