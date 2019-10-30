Дамаск захотел включить курдов в состав правительственных войск Сирии

Курдские отряды «Сил демократической Сирии» (SDF) могут включить в состав правительственных войск страны, пишут СМИ.

Дамаск настаивает на расформировании SDF и ополченцев «Сил национальной обороны» для включения в состав сирийской армии и силовых структур, передает ТАСС со ссылкой на газету «Аль-Ахбар».

Также власти Сирии планируют восстановить работу государственных учреждений, в районах, ранее находившихся под контролем SDF, в состав администраций районов предложили войти служащим автономной курдской администрации. По этим же сведениям, порядок в городах планируется поддерживать с помощью сирийской полиции.

Издание отмечает, что курды не дали конкретного ответа на план по возвращению провинций Хасеке, Ракка и восточной части Дейр-эз-Зора под контроль Дамаска.

«Курды все еще не отказались от планов сохранить при поддержке США в своих руках нефтяные колодцы на северо-востоке Сирии, что обеспечивает сейчас их автономное существование», – говорится в материале.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отвод вооруженных формирований курдов из зоны безопасности на севере Сирии в соответствии с сочинскими договоренностями завершен.